ЦАХАЛ: уничтожен Ибрагим Акил, архитектор плана захвата Галилеи, один из командиров "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в пятницу, 20 сентября ВВС Армии обороны Израиля, действуя в соответствии с указаниями военной разведки, нанесли удар по одному из районов Бейрута и ликвидировали Ибрагима Акила, главу оперативной группы террористической организации "Хизбалла", исполняющего обязанности командира спецподразделения "Радуан" и архитектор "плана по захвату Галилеи".

Вместе с Акилом были ликвидированы несколько командиров спецназа "Радуан".

Все уничтоженные террористы были среди архитекторов плана по захвату Галилеи, согласно которому "Хизбалла" собиралась совершить массированную атаку на северные поселения Израиля, занять их, убивать мирных жителей, повторяя резню, устроенную ХАМАСом 7 октября.

Акил начал свою "карьеру" в "Хизбалле" в 1980-х годах, состоял в рядах "Исламского джихада", принимал участие в нескольких терактах, направленных против мирных граждан и международных организаций в различных странах.

С 2004 года занимал пост куратора оперативного отдела "Хизбаллы", планируя диверсии, атаки, обстрелы и т.д.

Кроме того, был командиром элитного подразделения "Радуан", целью которого был захват поселений Галиле, убийство солдат и мирных жителей.

Акил лично ответственен за обстрел Авивим в 2019 году, теракт на перекрестке Мегиддо в 2023 году, а также за попытку проникновения террористов "Хизбаллы" на израильскую территорию" во время войны "Железных мечей".

Ибрагим Акил причастен к нападению на посольство США в Бейруте в 1983 году. Он был объявлен в розыск властями США, обещавшими 7 млн долларов за предоставление информации о террористе.