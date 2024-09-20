Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий ночью была невысокой.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанес удар по дому семьи Саад на северо-западе города Газа, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанес удар по дому семьи Абу аль-Хаталь в городе Газа, не менее шести убитых, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в северной части сектора.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу-Гаркуд в Нусейрате, есть убитый и раненые; вертолет ЦАХАЛа атаковал цель около больницы "Аль-Ауда" в Нусейрате

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 20 сентября.