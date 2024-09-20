Галант, Саар и пейджеры "Хизбаллы". Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Говорят, что предусмотрительный человек никогда не попадет в ситуацию, из которой умный сумеет выбраться. Пройдет еще не один день до того момента, когда прояснится кто в паре Галант-Саар был умным на этой неделе, а кто предусмотрительным. Если процесс смены министра обороны так и останется на уровне "почти", Гидеону Саару будет очень сложно объяснить, почему он так доверчиво "повелся" на обещания премьер-министра. Если процесс завершится успешно, Йоаву Галанту придется объяснять, как он продолжал сотрудничать с Нетаниягу несмотря на публично озвученное намерение последнего его уволить. Биньямин Нетаниягу сохранил при себе все козыри. Обойти его в политических комбинациях крайне сложно.

События в Израиле развиваются с такой скоростью, что скандал вокруг Юлия Эдельштейна и активисток движения "Создаем альтернативу" кажется далеким прошлым. Сам Эдельштейн событий возле его дома не забыл.

В арабских партиях тем временем свои драмы и весьма неожиданные.

Саар, Галант и пейджеры "Хизбаллы"

Все казалось согласованным. После многих недель сомнений и колебаний премьер-министр Биньямин Нетаниягу пришел (так представлялось вечером 16 сентября) к окончательному решению уволить Йоава Галанта и назначить вместо него на пост министра обороны Гидеона Саара. Настолько все казалось согласованным, что оппозиция и сочувствующие ей СМИ перешли в ожидаемую атаку на Саара.

Процесс предполагалось завершить до вечера 23 сентября, когда Биньямин Нетаниягу, если ничего экстраординарного не произойдет, отправится на сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Отправка увольнительного письма Галанту, 48 часов до его вступления в силу, голосование за кандидатуру Саара на заседании правительства и приведение его к присяге на внеочередном заседании Кнессета. Примерно такими виделись ближайшие события.

Однако процесс сорвался, и в политической системе не убеждены, что сорвали его именно спецслужбы неизвестной страны, взорвавшие 17 сентября тысячи пейджеров террористов "Хизбаллы". Есть те, кто не исключают, что публикации о скорой отставке Галанта были всего лишь пробным шаром, направленным на то, чтобы проверить почву, оценить степень возражений и протестов и лишь затем принять решения. В крайнем случае, Нетаниягу всегда может найти причину, вернее повод, для замораживания процесса. Операция в Ливане такой повод ему дала.

Возражений было много и не только в оппозиции. В "Ликуде" также далеко не все в восторге от смены министра обороны. Не случайно за несколько часов до того, как весь этот политический процесс был заморожен, на телефоны многих активистов "Ликуда" поступили анонимные сообщения с призывом не допускать присоединения Саара к правительству и, что еще важней, не допускать его присоединения к "Ликуду". Многие в правящей партии опасаются, что возвращение Саара и Элькина в ряды "Ликуда" создаст там дополнительную конкуренцию на предстоящих праймериз.

Однако это лишь предположение. Не исключено, что в данном случае, как это часто бывает, речь идет о совпадении, а не о "заговоре". Нетаниягу заинтересован в возвращении Саара в правительство. Если верны публикации о том, что "Ямин Мамлахти" обещает коалиции стабильность в виде поддержки государственного бюджета с одной стороны и гарантии поддержки возможной сделки с ХАМАСом с другой, Нетаниягу гораздо выгоднее приблизить к себе Саара, чем играть в игры, зарабатывая дополнительные очки в "турнире" политических комбинаторов. Косвенным подтверждением серьезности намерений премьера является тот факт, что в последние дни Нетаниягу информировал Саара о событиях оборонного характера. Есть те, кто называют последние дни де-факто вступлением Саара в должность. Можно только представить, что испытывал в этой связи действующий министр обороны Йоав Галант.

На данный момент никто не знает, когда произойдет замена министра обороны. 19 сентября журналист Бен Каспит сообщил со ссылкой на приближенных Нетаниягу, что в последние дни Галант обратился к Нетаниягу, принес извинения, признал некоторые свои ошибки и предложил премьеру начать отношения с чистого листа. По словам свидетелей этой сцены, Нетаниягу пробурчал в ответ что-то неразборчивое. Вероятно такая реакция наиболее точно отражает его подлинное отношение к возможной смене министров обороны.

Ультраортодоксы в нетерпеливом ожидании

Одним из обстоятельств, катализировавших переговоры между Нетаниягу и Сааром, стало давление ультраортодоксальных партий. Гольдкнопф и Гафни не скрывают своего недовольства тем, как продвигается, вернее не продвигается, утверждение закона о призыве, а также решение проблемы финансирования яслей для детей учащихся йешив. В последние недели это недовольство проявлялось не только в словах. В канцелярии Нетаниягу не без нервозности наблюдали за тем, как доброжелательно и почти по родственному встречали Бени Ганца на свадьбе дочери Моти Бабчека – одного из наиболее известных в ультрортодоксальных кругах функционера. Это не означает, что ультраортодоксы завтра поспешат разваливать правительство Нетаниягу, это только означает, что они продемонстрировали наличие других возможностей. "Мир не начинается и не заканчивается на Нетаниягу. Ему стоит помнить об этом", – сказал мне советник одного из депутатов от "Яадут а-Тора".

Продолжение давления со стороны ультраортодоксальных партий может привести к тому, что процесс замены Галанта на Саара ускорится. На этой неделе публиковались сообщения о том, что Зеэв Элькин вел переговоры с главами ультраортодоксальных партий о согласованном тексте закона о призыве. В "Ямин Мамлахти" категорически опровергли эти утверждения, заявив, что продолжают настаивать на принятии закона, который будет соответствовать нуждам армии. Формулировка заметно отличается от той, которую озвучивал Йоав Галант. Действующий министр обороны вновь и вновь говорил о том, что закон, который он считает необходимым принять, должен быть приемлем не только для коалиции, но и для оппозиции. Возможно в рамках попыток начать отношения с Биньямином Нетаниягу с "чистого листа", Галант изменит свою позицию и в этом вопросе.

Оппозиция: легкая добыча по фамилии Саар

Не было ничего проще для депутатов от оппозиции, чем обрушиться с гневными нападками на Гидеона Саара. Глава оппозиции Яир Лапид устроил в своем микроблоге "выставку" высказываний Гидеона Саара в адрес и по поводу Биньямина Нетаниягу. Саар действительно так много и так убедительно говорил о своем неприятии политики и политической культуры, насаждаемой премьер-министром, что одним кликом можно было найти немало цветастых цитат. Главной задачей оппозиции было доказать, вернее сказать, убедить израильтян в том, что замена министра обороны преследует одну цель – освобождение ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛе. Не слишком сложная задача, особенно учитывая, что вопрос распределения бремени по истечении почти года война актуален как никогда.

И в то же время, в этой погоне за легкой победой очень важно не переборщить. Саар присоединяется (если присоединяется) к коалиции, когда страна находится в состоянии войны, причем войны, которая развивается не во всем так, как хотелось бы израильтянам. Смена министра обороны может получить поддержку. Попытка некоторых депутатов, еще недавно имевших на плечах генеральские погоны, "уличить" Саара в нехватке военного опыта может превратиться в бумеранг. Депутат Кнессета Гади Айзенкот с 2015 по 2019 года занимал пост начальника генерального штаба ЦАХАЛа. Иными словами, возглавлял армейскую систему в период формирования военного потенциала ХАМАСа. Есть те, кто скажут, что Айзенкот не является доказательством прямой связи между военными заслугами и стратегическим мышлением, обязательным для министра обороны.

Правительство национального единства по инициативе Мансура Аббаса

Глава РААМ Мансур Аббас сделал на этой неделе неожиданное для многих заявление. Выступая на конференции газеты "Гаарец", Аббас предложил партиям "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" инициировать создание правительства национального единства, которое продолжит работать до завершения каденции Кнессета в 2026 году. Когда такая инициатива исходит от центристских партий, это не вызывает удивления. Аббас к такой партии не относится. Его заявление, судя по всему, продиктовано двумя рационально-политическими мотивами. Аббас ведет борьбу с блоком ХАДАШ-ТААЛ, а также с партией БАЛАД, планирующей вернуться в Кнессет. Война привела к дополнительному расслоению в арабском обществе и глава РААМ очевидно пытается консолидировать своих избирателей. Он также видит опросы, в которых популярность партий нынешней коалиции растет. Аббас слышит заявления коллег по оппозиции, в том числе ее главы Яира Лапида. Они недвусмысленно заявляют, что РААМ не будет 61 голосом в их коалиции. Торопиться на избирательные участки РААМ незачем.

Эдельштейн и акции протеста

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн известен как человек, нечасто позволяющий себе резкие высказывания. Однако на этой неделе он очень остро высказался в отношении тех, кто митинговал возле его дома.

Эдельштейн оказался в эпицентре скандала после того, как отказался выразить солидарность с активистками движения "Строим альтернативу", разложивших в синагоге, где молится Эдельштейн, листовки с требованием освободить заложников. Стоит отметить, что организация "Строим альтернативу" была создана в 2020 году, когда еще не было проблемы заложников. Ее активистки принимали участие в борьбе против юридической реформы, а сейчас принимают участие в акциях протеста с требованием сделки с ХАМАСом. После того, как женщины разложили листовки, была подана жалоба в полицию, которая проявила чрезмерное рвение и задержала женщин. Эдельштейн отказался осудить это задержание. "Я понимаю тех, кто подал жалобу, у протеста должны быть границы", – сказал он.

По поводу этого высказывания Эдельштейна можно спорить однако еще до того активисты проявили к нему "особое внимание". Утром в шаббат десятки протестующих ждали его возле дома и "сопровождали" в синагогу криками "позор".

На заседании комиссии по иностранным делам и обороне Эдельштейн обвинил протестующих в том, что они "превратили заложников в разменную монету в борьбе, которая не имеет к похищенным никакого отношения".

"Я не имею права прощать людей, которых четыре года вижу возле своего дома. Это те же самые люди, они только меняют футболки. Они протестуют, а потом устраивают пикники, пьют пиво и поют песни", – добавил Эдельштейн.

Острая дискуссия по поводу этого инцидента, а вернее по поводу личности Юлия Эдельштейна и его деятельности не обошла и социальные сети. Там все было как всегда – резко и порой грубо. "Не надо было его вытаскивать", – написал тот, кто написал по поводу "отсидки" Эдельштейна в советской тюрьме за сионистскую деятельность. "Видимо не зря сидел", – написал кто-то еще. Так выглядят "дискуссии" в социальных сетях.