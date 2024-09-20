Минздрав Ливана сообщил о трех погибших и 17 раненых в результате удара по цели в Бейруте

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что, по меньшей мере, три человека погибли и 17 получили ранения в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в Дахии в Бейруте. Там, по сообщению телеканала "Аль-Манар", связанного с "Хизбаллой", продолжается разбор завалов.

По данным AFP, полученным от источников, близких к "Хизбалле", в результате атаки был ликвидирован куратор оперативного отдела "Хизбаллы" Ибрагим Акил.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанесточечный удар по цели в Бейруте.

На данный момент в инструкциях Управления тылом никаких изменений нет.