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Израиль

Минздрав Ливана сообщил о трех погибших и 17 раненых в результате удара по цели в Бейруте

время публикации: 20 сентября 2024 г., 16:57 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 17:31
Минздрав Ливана сообщил о трех погибших и 17 раненых в результате удара по цели в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что, по меньшей мере, три человека погибли и 17 получили ранения в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в Дахии в Бейруте. Там, по сообщению телеканала "Аль-Манар", связанного с "Хизбаллой", продолжается разбор завалов.

По данным AFP, полученным от источников, близких к "Хизбалле", в результате атаки был ликвидирован куратор оперативного отдела "Хизбаллы" Ибрагим Акил.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанесточечный удар по цели в Бейруте.

На данный момент в инструкциях Управления тылом никаких изменений нет.

Израиль
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