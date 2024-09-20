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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в шести районах на юге Ливана

время публикации: 20 сентября 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 15:48
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в шести районах на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, 20 сентября разведчики-наблюдатели из 869-го подразделения в районе Кфар-Кила, на юге Ливана, выявили строение, в котором скрылся боевик "Хизбаллы". Был нанесен авиаудар по цели.

Также истребители ВВС атаковали военные здания, используемые террористической организацией "Хизбалла", в шести районах южного Ливана: Айтарун, Кфар-Кила, Мис аль-Джабаль, Ат-Тайбэ, Аль-Адайса и Ярун.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа атаковала огневые точки противника на юге Ливана.

Сообщается, что в районах Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи, за последние часы было зафиксировано около 120 запусков ракет с территории Ливана, часть из них были перехвачены силами ПВО Израиля.

Один человек получил легкие осколочные ранения.

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