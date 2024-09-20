"Дело врачебных лицензий": подозреваемые помогали студентам сдавать экзамены

Серьезный случай мошенничества при получении лицензий на врачебную практику был раскрыт благодаря совместной операции отдела по борьбе с мошенничеством Южного округа полиции и министерства здравоохранения.

Двое врачей и двое других подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве: они помогали студентам медицинских факультетов, прошедшим обучение за рубежом, сдать аттестационные экзамены и получить лицензии врачей и медсестер. Кроме того, по этому делу были задержаны 12 подозреваемых в том, что они пытались обманным путем получить лицензии.

По сообщению полиции, расследование в отношении двоих врачей с юга Израиля велось в течение последнего месяца. По подозрениям следователей, студенты врачебных и медсестринских специальностей, обучавшиеся за рубежом, несколько раз проваливали экзамены минздрава на получение лицензий врачей и медсестер в Израиле, и тогда они обращались к подозреваемым.

Подозреваемые снабжали своих клиентов комплектом устройств, которые снимали и передавали подозреваемым тексты экзаменов, и студенты получали правильные ответы от врачей по удаленному доступу. Таким образом, подозреваемые помогали не обладавшим достаточными знаниями студентам пройти экзамен и получить лицензию на ведение медицинской практики.

В последние две недели следователи при сотрудничестве с министерством здравоохранения действовали на территории экзаменационного комплекса. Им удалось выявить 12 экзаменуемых, чье поведение было подозрительным. При обыске у них нашли выданные им подозреваемым устройства, часть которых была закреплена на теле экзаменующихся под одеждой.

По подозрению следствия, каждый из врачей получил за свои услуги 50 тысяч шекелей, а посредник, связавший желающих пройти экзамены клиентов с подозреваемыми медиками, получил 20 тысяч шекелей.

После перевода расследования в открытую фазу в домах подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого были изъяты электронные устройства. Суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей на восемь суток.