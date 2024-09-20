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Израиль

Глава Генштаба ЦАХАЛа: "Хизбалла" планировала операцию, подобную "7 октября", на северной границе

время публикации: 20 сентября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 20:04
Глава Генштаба ЦАХАЛа: "Хизбалла" планировала операцию, подобную "7 октября", на северной границе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви заявил: "Командиры "Хизбаллы", которых мы уничтожили сегодня, годами планировали операцию, подобную "7 октября" на северной границе. Они не смогли спрятаться от нас, как не сможет скрыться любой, кто угрожает безопасности граждан Государства Израиль".

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в пятницу, 20 сентября ВВС Армии обороны Израиля, действуя в соответствии с указаниями военной разведки, нанесли удар по одному из районов Бейрута и ликвидировали Ибрагима Акила, главу оперативной группы террористической организации "Хизбалла", исполняющего обязанности командира спецподразделения "Радуан" и архитектор "плана по захвату Галилеи".

Вместе с Акилом были ликвидированы несколько командиров спецназа "Радуан".

Все уничтоженные террористы были среди архитекторов плана по захвату Галилеи, согласно которому "Хизбалла" собиралась совершить массированную атаку на северные поселения Израиля, занять их, убивать мирных жителей, повторяя резню, устроенную ХАМАСом 7 октября.

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