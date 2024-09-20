Мужчина получил тяжелый тепловой удар во время занятий спортом в лесу Офер

Мужчина в возрасте около 58 лет потерял сознание во время занятий спортом в лесу Офер неподалеку от горы Кармель.

Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь и эвакуировали в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у пострадавшего симптомы сильного теплового удара.