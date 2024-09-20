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Израиль

Мужчина получил тяжелый тепловой удар во время занятий спортом в лесу Офер

время публикации: 20 сентября 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 13:46
Мужчина получил тяжелый тепловой удар во время занятий спортом в лесу Офер
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 58 лет потерял сознание во время занятий спортом в лесу Офер неподалеку от горы Кармель.

Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь и эвакуировали в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у пострадавшего симптомы сильного теплового удара.

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