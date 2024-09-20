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Израиль

Падения ракет привели к серии пожаров на севере, полиция просит не подходить к обломкам

время публикации: 20 сентября 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 13:37
Падения ракет привели к серии пожаров на севере, полиция просит не подходить к обломкам
Ayal Margolin/Flash90

Сотрудники полиции и других спасательных служб устанавливают места падения ракет, выпущенных по Израилю из Ливана в течение последнего часа.

Поступило сообщение об одном легко раненом, который был отправлен в больницу для получения медицинской помощи.

В результате падения нескольких ракет начались лесные пожары. В полиции просят не подходить к обломкам и сообщать о них по телефону 100.

Израиль
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