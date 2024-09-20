Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 сентября: операции в Шхеме, Хевроне, около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 сентября действовали в Шхеме, около Рамаллы (в Джафне, Каландии), около Калькилии (в Кафр-Лакифе), в Хевроне и около Хеврона (в Идне).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 сентября.

Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима. Происходили столкновения, что привело к возгоранию нескольких автомобилей.

Палестинские СМИ сообщают: в Кабатии, к югу от Дженина, ликвидирован командир ячейки "Батальонов мучеников аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) Шади Закарна.