Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 20 сентября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Местами туман. Утром и вечером возможен дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 21-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-33, на Голанских высотах – 22-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 15 км/ч).

В субботу-воскресенье температура немного понизится, переменная облачность, местами дожди. В понедельник-среду ожидается повышение температуры, малооблачно.