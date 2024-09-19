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Израиль

Последняя серия атак ВВС ЦАХАЛа в Ливане продолжалась около двух часов

время публикации: 19 сентября 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 00:16
Последняя серия атак ВВС ЦАХАЛа в Ливане продолжалась около двух часов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение двух последних часов самолеты военно-воздушных сил наносили удары по ракетным установкам и ракетным шахтам "Хизбаллы", а также по другим объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Эта операция проводилась совместно с военной разведкой (АМАН) и командованием Северного военного округа.

Во второй половине дня 19 сентября ударами с воздуха в общей сложности были уничтожены около ста ракетных установок и около 1000 стартовых стволов, готовых к немедленному запуску ракет в сторону Израиля.

"ЦАХАЛ продолжает уничтожать военную инфраструктуру "Хизбаллы" и подрывать ее военный потенциал", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

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