Последняя серия атак ВВС ЦАХАЛа в Ливане продолжалась около двух часов
время публикации: 19 сентября 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 00:16
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение двух последних часов самолеты военно-воздушных сил наносили удары по ракетным установкам и ракетным шахтам "Хизбаллы", а также по другим объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".
Эта операция проводилась совместно с военной разведкой (АМАН) и командованием Северного военного округа.
Во второй половине дня 19 сентября ударами с воздуха в общей сложности были уничтожены около ста ракетных установок и около 1000 стартовых стволов, готовых к немедленному запуску ракет в сторону Израиля.
"ЦАХАЛ продолжает уничтожать военную инфраструктуру "Хизбаллы" и подрывать ее военный потенциал", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.
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