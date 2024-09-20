Разрешено к публикации: группа киллеров перехвачена на пути к месту преступления

Полиция Израиля разрешила к публикации информацию о задержании 3 жителей Нетании, намеревавшихся совершить преднамеренное убийство.

Группа киллеров была перехвачена в Хадере сотрудниками центрального подразделения Прибрежного округа и полицейского участка Хадеры, остановившими угнанный автомобиль.

В автомобиле были обнаружены заряженные пистолеты, запасные магазины, перчатки, маски и т.д.

После допроса задержанные были помещены в изолятор предварительного содержания и сегодня будут доставлены в суд для определения меры пресечения.