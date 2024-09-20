Север Израиля снова обстрелян из Ливана

В пятницу, в 17:07 – 17:08 сигналы воздушной тревоги прозвучали в населенных пунктах: Зарит, Штула, Хацор а-Глилит, Дальтон, Амука, Рош-Пина, Ор а-Гануз, Бар Йохай, Джиш (Гуш Халав), Керем Бен Зимра, Хошене, Кадите, Тубе Зангария, Шомере, Бирии, Бараме, Цивоне, Цфате, Кфар а-Наси, Сдэ Элиэзер, Айелет а-Шахар, Кфар Гилади, Кирьят-Шмоне, Тель-Хае и некоторых других, а также в промозонах Хацор а-Глилит, Рамат Дальтон, Цахар и Маханаим.

Зафиксирован запуск около 20 ракет с территории Ливана. Одна из них упала на 90-м шоссе в Верхней Галилее. О пострадавших не сообщалось.