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Израиль

Одна из ракет, запущенных из Ливана, упала на трассе 90; пострадавших нет

время публикации: 20 сентября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 17:55
На трассе 90
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля получила сообщения о падениях ракет и их обломков в нескольких населенных пунктах Северного округа. В результате обстрела из Ливана был причинен ущерб инфраструктуре, пострадавших нет.

Трасса 90 между Айелет а-Шахар и Йосод а-Маале в северном направлении закрыта для движения транспортных средств до окончания работы саперов.

Израиль
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