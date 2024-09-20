Одна из ракет, запущенных из Ливана, упала на трассе 90; пострадавших нет

Полиция Израиля получила сообщения о падениях ракет и их обломков в нескольких населенных пунктах Северного округа. В результате обстрела из Ливана был причинен ущерб инфраструктуре, пострадавших нет.

Трасса 90 между Айелет а-Шахар и Йосод а-Маале в северном направлении закрыта для движения транспортных средств до окончания работы саперов.