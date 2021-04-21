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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2021 г., 12:54

Впервые после начала пандемии: один из крупнейших лайнеров в мире зашел в порт Хайфы. ФОТО

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Впервые после начала пандемии: один из крупнейших лайнеров в мире зашел в порт Хайфы. ФОТО Впервые после начала пандемии: один из крупнейших лайнеров в мире зашел в порт Хайфы. ФОТО

21 апреля, после более чем годового перерыва вызванного пандемией COVID-19, в порт Хайфы вошел один из самых больших в мире морских лайнеров Odyssey of the Seas.

Корабль класса Quantum Ultra принадлежит к новейшей линейке океанских лайнеров компании Royal Caribbean, имеет 16 пассажирских палуб, 8 из которых оборудованы балконными каютами с видом на океан. Лайнер может принять на борт до 4905 пассажиров.

Особенностью класса лайнеров класса Quantum является симулятор прыжков с парашютом, установленный в закрытой рекреационной вертикальной аэродинамической трубе. Еще одно нововведение класса Quantum – смотровая башня "Полярная звезда", расположенная в носовой части верхней палубы. Капсула со стеклянными стенками вместимостью до 14 человек поднимается специальным краном с 41-метровой стрелой за борт корабля, достигая общей высоты 91 метра над уровнем моря.

Корабль был заложен на верфи Meyer в мае 2019 года, и должен был быть спущен на воду в середине 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 лайнер дебютировал лишь в апреле 2021 года.


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