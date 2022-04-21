ДТП в Кирьят-Моцкине: автомобиль вылетел на собачью площадку, погиб мужчина

Утром в четверг, 21 апреля, на бульваре Иерушалаим в Кирьят-Моцкине произошла дорожная авария, в результате которой пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что один из пострадавших, 51-летний мужчина, от полученных травм скончался.

Судя по сообщению МАДА, столкнулись два автомобиля, одна из машин перевернулась и вылетела на собачью площадку, сбив мужчину, который получил смертельные травмы.

В больницу РАМБАМ в Хайфе доставлена женщина примерно 50 лет, пострадавшая в этой аварии. Она в состоянии средней тяжести. Еще один человек был травмирован легко.

Полиция проводит расследование.