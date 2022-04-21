Сотни евреев пытаются подняться на Храмовую гору, арабы бросают камни

Сотни евреев пришли рано утром к Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Они намереваются воспользоваться последней возможностью посетить Храмовую гору до того, как вступит в силу решение премьер-министра Нафтали Беннета запретить евреям посещать гору до окончания месяца Рамадан.

Одновременно арабы, находящиеся в мечети на горе, продолжают бросать камни и запускать петарды в сторону полицейских.

Беспорядки на Храмовой горе возобновились в 6:00. Участники беспорядков забрасывали сотрудников сил безопасности камнями и петардами.

В ответ были применены средства для разгона демонстраций. Источники в Палестинской автономии сообщают, что несколько участников беспорядков получили травмы.