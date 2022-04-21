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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 07:59

Депутат Офер Касиф: "Проведение евреями молитв у Стены Плача нелегитимно, это оккупированная территория"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Депутат Офер Касиф: "Проведенме евреями молитв у Стены Плача нелегитимно, это оккупированная территория"

Депутат Офер Касиф (Объединенный список) заявил в интервью радиостанции 103 FM, что евреи не имеют права молиться у Стены Плача, так как эта территория, по его мнению, принадлежит палестинцам.

"По моему мнению, до тех пор пока продолжается оккупация, это не легитимно. Территория Стены Плача является оккупированной. Точка", - сказал депутат Касиф.

Он добавил, что по его мнению, подлинными хозяевами территории, где находится Стена Плача, являются палестинцы.


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