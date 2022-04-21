Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 21:17

ЦАХАЛ о повреждении пулей автомобиля в Шломите: речь идет о "случайном обстреле"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ о повреждении пулей автомобиля в Шломите: речь идет о случайном обстреле

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении проверки, начатой после получения сообщений о том, что в поселке Шломит, расположенном рядом с египетской границей, пулей поврежден автомобиль.

Военные сообщили, что, по всей видимости, речь идет о так называемом "случайном обстреле" с территории Египта.

В результате обстрела на израильской стороне границы не было раненых.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 апреля 2022
Мониторинговая группа: из Филадельфиского коридора обстрелян израильский населенный пункт

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:32 Координатор действий правительства на территориях: КПП "Эрез" не откроется в воскресенье
07:55 В Лоде убита женщина, задержан ее сын
06:59 Сотни мусульман ночью "охраняли" мечеть Аль-Акса в Иерусалиме
06:45 ЦАХАЛ оставил без ответа "праздничные" обстрелы из Газы
06:08 В Умм эль-Фахме задержаны четверо участников беспорядков
05:40 Прогноз погоды на 23 апреля: температура выше среднесезонной, облачно
02:44 Еще один обстрел из Газы: ракета упала в районе Эшколь
00:55 Около Дженина задержан дядя "тель-авивского террориста"
23:24 ЦАХАЛ уточнил: ракета, выпущенная из Газы, взорвалась в глубине израильской территории
22:48 ДТП возле перекрестка Ницаней-Оз; погиб мотоциклист
Загрузка...