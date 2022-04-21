ЦАХАЛ о повреждении пулей автомобиля в Шломите: речь идет о "случайном обстреле"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении проверки, начатой после получения сообщений о том, что в поселке Шломит, расположенном рядом с египетской границей, пулей поврежден автомобиль.

Военные сообщили, что, по всей видимости, речь идет о так называемом "случайном обстреле" с территории Египта.

В результате обстрела на израильской стороне границы не было раненых.