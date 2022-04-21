Мониторинговая группа: из Филадельфиского коридора обстрелян израильский населенный пункт
Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, а также в Иудее и Самарии, сообщила, что некоторое время назад из Филадельфийского коридора был обстрелян израильский населенный пункт.
Пулей поврежден припаркованный возле дома автомобиль.
В результате обстрела нет раненых.
תקרית בגבול עזה: פרסום ראשון ירי לפני מספר דקות מציר פילדלפי, לעבר יישוב במועצה אזורית אשכול זוהתה פגיעה ברכב.— מרחב לבנון איוש ועזה (@YMClc4EOS1GC97N) April 21, 2022
ללא נפגעים.
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