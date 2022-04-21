Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 19:33

Мониторинговая группа: из Филадельфиского коридора обстрелян израильский населенный пункт

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мониторинговая группа: из Филадельфиского коридора обстрелян израильский населенный пункт

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, а также в Иудее и Самарии, сообщила, что некоторое время назад из Филадельфийского коридора был обстрелян израильский населенный пункт.

Пулей поврежден припаркованный возле дома автомобиль.

В результате обстрела нет раненых.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:33 Мониторинговая группа: из Филадельфиского коридора обстрелян израильский населенный пункт
17:15 Палестинские СМИ: Израиль освобождает всех задержанных во время беспорядков на Храмовой горе 15 апреля
16:54 Амихай Шикли попросил БАГАЦ обязать Беннета и Шакед присутствовать на комиссии по его изгнанию из "Ямины"
16:22 Житель Ашдода арестован по подозрению в изнасиловании 19-летней беженки из Украины
13:25 Продлен арест работника дома престарелых в Иерусалиме, подозреваемого в нападении на старика
13:15 Операция "Волнорез": задержаны еще трое подозреваемых в террористической деятельности
12:50 Внимание, розыск: пропала Ралин Браха
12:02 Продлен на неделю арест 15-летней арабки, совершившей теракт в Хайфе
11:52 Инцидент в Кафр Каре, тяжело ранен житель Палестинской автономии
11:29 Предъявлено обвинение торговцам оружием в арабских кварталах Иерусалима
Загрузка...