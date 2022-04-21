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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 13:15

Операция "Волнорез": задержаны еще трое подозреваемых в террористической деятельности

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Операция "Волнорез": задержаны еще трое подозреваемых в террористической деятельности

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

В течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации 10 апреля 2022 года, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

Операции проводились в Сульуаде (около Рамаллы) и в Байт-Фурике (около Шхема). Конфисковано оружие.


Среди израильских военных пострадавших нет.

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