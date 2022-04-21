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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 12:50

Внимание, розыск: пропала Ралин Браха

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Внимание, розыск: пропала Ралин Браха

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске девушки по имени Ралин Браха (2004 года рождения). В последний раз ее видели вечером 27 марта в Офакиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, длинные черные волосы, темные глаза, носит очки.

Описания одежды нет.

Особые приметы: татуировки под шеей (на груди и на спине), а также на руках и на затылке, может носить колечко в носу.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 08-9928223 или 100.

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