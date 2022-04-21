Предъявлено обвинение торговцам оружием в арабских кварталах Иерусалима

Полиция Иерусалима завершила расследование дела о торговле оружием и боеприпасами в арабских кварталах Иерусалима.

Расследование началось после того, как примерно 30-летний житель арабского квартала столицы был задержан в момент ограбления квартиры.

Находясь под следствием, он был пойман с поличным при попытке уничтожить видеофайлы, а также фотографии и аудиозаписи, хранившиеся в его телефонном аппарате.

После того, как уничтоженные материалы были восстановлены, полиции удалось выйти на след еще одного подозреваемого, а также конфисковать несколько единиц огнестрельного оружия.

Задержанным предъявлены обвинения, и полиция попросила продлить срок их содержания под стражей до окончания суда.