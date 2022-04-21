Сотрудники морской полиции спасли мужчину, упавшего в воду из каяка

Сотрудники морской полиции спасли мужчину, каяк которого перевернулся в море неподалеку от пляжа Тель Барух в Тель-Авиве.

Как сообщает пресс-службы полиции, патрульные заметили перевернутый каяк, а рядом с ним мужчину, который безуспешно пытался взобраться на него.

По просьбе полицейских, он просигналил им, что нуждается в помощи. Полицейские извлекли мужчину из воды, и отбуксировали каяк на берег. По сообщению пресс-службы полиции, мужчине не потребовалась медицинская помощь