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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 11:03

Сотрудники морской полиции спасли мужчину, упавшего в воду из каяка

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Сотрудники морской полиции спасли мужчину, упавшего в воду из каяка

Сотрудники морской полиции спасли мужчину, каяк которого перевернулся в море неподалеку от пляжа Тель Барух в Тель-Авиве.

Как сообщает пресс-службы полиции, патрульные заметили перевернутый каяк, а рядом с ним мужчину, который безуспешно пытался взобраться на него.

По просьбе полицейских, он просигналил им, что нуждается в помощи. Полицейские извлекли мужчину из воды, и отбуксировали каяк на берег. По сообщению пресс-службы полиции, мужчине не потребовалась медицинская помощь

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