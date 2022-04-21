Продлен арест работника дома престарелых в Иерусалиме, подозреваемого в нападении на старика

В четверг, 21 апреля, мировой суд в Иерусалиме продлил на три дня срок содержания под стражей 40-летнего мужчины, жителя одного из арабских районов Иерусалима, который был задержан два дня назад по подозрению в нападении на старика.

Инцидент произошел в одном из домов престарелых на юге Иерусалима. Как передает пресс-служба полиции, по данным следствия работник применил насилие в отношении 80-летнего мужчины, а когда тот сказал, что будет жаловаться, работник отнял у старика мобильный телефон.