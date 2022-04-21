Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 13:25

Продлен арест работника дома престарелых в Иерусалиме, подозреваемого в нападении на старика

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Продлен арест работника дома престарелых в Иерусалиме, подозреваемого в нападении на старика

В четверг, 21 апреля, мировой суд в Иерусалиме продлил на три дня срок содержания под стражей 40-летнего мужчины, жителя одного из арабских районов Иерусалима, который был задержан два дня назад по подозрению в нападении на старика.

Инцидент произошел в одном из домов престарелых на юге Иерусалима. Как передает пресс-служба полиции, по данным следствия работник применил насилие в отношении 80-летнего мужчины, а когда тот сказал, что будет жаловаться, работник отнял у старика мобильный телефон.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:25 Продлен арест работника дома престарелых в Иерусалиме, подозреваемого в нападении на старика
13:15 Операция "Волнорез": задержаны еще трое подозреваемых в террористической деятельности
12:50 Внимание, розыск: пропала Ралин Браха
12:02 Продлен на неделю арест 15-летней арабки, совершившей теракт в Хайфе
11:52 Инцидент в Кафр Каре, тяжело ранен житель Палестинской автономии
11:29 Предъявлено обвинение торговцам оружием в арабских кварталах Иерусалима
11:03 Сотрудники морской полиции спасли мужчину, упавшего в воду из каяка
10:07 Обнаружено тело похищенного жителя Тиры
09:18 Храмовая гора: полиция задерживает участников беспорядков, визиты евреев продолжаются
08:14 Морская полиция эвакуировала двух пострадавших с загоревшейся яхты в Средиземном море
Загрузка...