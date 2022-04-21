МАДА: после ракетного обстрела за помощью обратились шесть человек
Служба скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщила, что минувшей ночью после ракетного обстрела Сдерота за медицинской помощью обратились шесть человек, четверым из которых потребовалась госпитализация.
Два человека, получивших травмы по пути в убежища, и два человека с приступом паники были доставлены в больницу. Еще двоим помощь была оказана на месте.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 апреля 2022
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