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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 03:35

Около границы Газы сработал "Железный купол". ЦАХАЛ: ракетного обстрела не было, ошибка ПРО

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Очередной обстрел из сектора Газы, ракеты перехвачены "Железным куполом"

В ночь на четверг, 21 апреля, поступило сообщение, что из сектора Газы по Сдероту и району Шаар а-Негев были выпущены четыре ракеты. Сообщалось, что все четыре ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Однако рано утром ЦАХАЛ заявил, что ночью ракетного обстрела из Газы не было, речь идет об ошибочном срабатывании системы ПРО.

Пресс-служба ЦАХАЛа поясняет, что система ПРО была задействована по ошибке после того, как израильскую территорию обстреляли из стрелкового оружия.


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