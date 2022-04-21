Палестинские СМИ: Израиль освобождает всех задержанных во время беспорядков на Храмовой горе 15 апреля

В четверг, 21 апреля, палестинские средства массовой информации сообщили, что власти Израиля приняли решение об освобождении всех задержанных во время беспорядков на Храмовой горе в прошлую пятницу, 15 апреля.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что из сотен задержанных под стражей останутся пять человек, все они жители палестинских территорий.

Согласно сообщениям в СМИ, 15 апреля в ходе беспорядков, вспыхнувших на Храмовой горе, были задержаны около 470 арабов. При этом 130 подозреваемых были заключены под стражу, некоторые из них были доставлены в суд для рассмотрения вопроса о продлении предварительного заключения. 65 задержанных, оказавшихся несовершеннолетними, были отпущены домой с рядом ограничений.

Задержаниям предшествовало шествие с флагами террористической организации ХАМАС и Палестинской автономии, а также "кричалками", прославляющими "шахидов Дженина". Участники беспорядков на Храмовой горе запускали петарды.

Силы полиции до определенного момента не вмешивались, чтобы позволить большей части мирно молящихся разойтись. Когда зачинщики беспорядков начали закидывать камнями район Стены Плача, полицейские вошли на Храмовую гору и применили спецсредства для разгона толпы.

Часть участников беспорядков забаррикадировалась в мечети, продолжая оттуда забрасывать полицейских камнями. Тем самым, они мешали мирным гражданам прийти на пятничную молитву.

Пограничники и полицейские вытеснили участников беспорядков с Храмовой горы и восстановили порядок.

В полиции подчеркивали, что были приняты максимальные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность молящихся в святых местах.