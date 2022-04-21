Обнаружено тело похищенного жителя Тиры

В четверг, 21 апреля, было обнаружено тело 27-летнего Маиса Хатиба, жителя Тиры, который, согласно подозрениям, был похищен неизвестными.

После осмотра тела медики сделали однозначный вывод, что речь идет об убийстве.

Расследование началось после того, как близкие Хатиба подали жалобу в полицию, утверждая, что он похищен неизвестными. 19 и 20 апреля были задержаны двое подозреваемых в причастности к похищению и убийству молодого человека.

Позднее они предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.