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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 05:46

Прогноз погоды на 21 апреля: повышение температуры, малооблачно

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Прогноз погоды на 21 апреля: повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 21 апреля, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-20 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 16-28, в Беэр-Шеве – 11-23, в Мицпе-Рамоне – 10-19, на побережье Мертвого моря – 17-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 8-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-26, на Голанских высотах – 10-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 80-120 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 45 км/ч).

В пятницу ожидается значительное повышение температуры, переменная облачность. В субботу будет тепло и облачно. В воскресенье – солнечно и тепло.

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