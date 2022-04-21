Сигнал "Цева адом" около границы Газы, ракета упала на территории сектора
В 5:25 около границы сектора Газы вновь прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о возможном ракетно-минометном обстреле.
ЦАХАЛ подтверждает, что была попытка ракетного обстрела, но ракета упала на территории сектора Газы.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 апреля 2022
Около границы Газы сработал "Железный купол". ЦАХАЛ: ракетного обстрела не было, ошибка ПРО
Около границы Газы сработал "Железный купол". ЦАХАЛ: ракетного обстрела не было, ошибка ПРО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 апреля 2022
Сигнал "Цева адом" около границы Газы, ракета упала на территории сектора
Сигнал "Цева адом" около границы Газы, ракета упала на территории сектора