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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 16:22

Житель Ашдода арестован по подозрению в изнасиловании 19-летней беженки из Украины

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Житель Ашдода арестован по подозрению в изнасиловании 19-летней беженки из Украины

По данным следствия, 50-летний житель Ашдода обещал помочь 19-летней девушке, беженке из Украины, найти работу. По этим предлогом он отвез ее в циммер в одном из населенных пунктов на юге страны, где изнасиловал.

Пресс-служба полиции округа Лахиш сообщила, что жалобу в полицию подала мать девушки. По ее словам, с насильником дочери они познакомились около недели назад, он предлагал девушке свою помощь в поисках работы.

Предполагаемый насильник арестован. Суд Беэр-Шевы продлил срок его задержания до 25 апреля.


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