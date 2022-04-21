Житель Ашдода арестован по подозрению в изнасиловании 19-летней беженки из Украины

По данным следствия, 50-летний житель Ашдода обещал помочь 19-летней девушке, беженке из Украины, найти работу. По этим предлогом он отвез ее в циммер в одном из населенных пунктов на юге страны, где изнасиловал.

Пресс-служба полиции округа Лахиш сообщила, что жалобу в полицию подала мать девушки. По ее словам, с насильником дочери они познакомились около недели назад, он предлагал девушке свою помощь в поисках работы.

Предполагаемый насильник арестован. Суд Беэр-Шевы продлил срок его задержания до 25 апреля.