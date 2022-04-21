Амихай Шикли попросил БАГАЦ обязать Беннета и Шакед присутствовать на комиссии по его изгнанию из "Ямины"

Депутат Кнессета Амихай Шикли, объявленный "Яминой" незаконно покинувшим фракцию, обратился в БАГАЦ. Шикли просит суд обязать Нафтали Беннета и Айелет Шакед присутствовать на заседании комиссии по делам Кнессета, которая должна утвердить фракционное решение, либо же отложить заседание комиссии.

Заседание парламентской комиссии по делам Кнессета назначено на 25 апреля, заседание БАГАЦ состоится 24 апреля.

В своем иске депутат Шикли утверждает, что ему было предоставлено недостаточно времени, чтобы подготовиться к слушаниям, а также не было позволено привести на заседание тех, кто готов выступить в его поддержку.

После утверждения парламентской комиссией решения фракции "Ямина" Амхай Шикли не сможет на следующих выборах баллотироваться не только от "Ямины", но и от любой другой партии, представленной в Кнессете нынешнего созыва. Единственным способом возвращения в большую политику для него станет создание собственной партии.