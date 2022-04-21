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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 09:18

Храмовая гора: полиция задерживает участников беспорядков, визиты евреев продолжаются

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У мечети Аль-Акса

Полиция и силы безопасности задержали семерых арабов, бросавших камни и бутылки с воспламеняющейся смесью на Храмовой горе в Иерусалиме. 21 апреля задержанные предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

По сообщению полиции, с раннего утра на Храмовой горе возобновились беспорядки. Арабы бросали камни и запускали петарды, а позднее вошли в мечеть, заперлись там и продолжили бросать камни, петарды и тяжелые предметы.

В полиции отмечают, что в социальных сетях появляются многочисленные подстрекательские и лживые публикации о происходящем на Храмовой горе. "Мы считаем необходимым подчеркнуть, что многие публикации не имеют никакой связи с реальностью и лишь подогревают страсти", – отмечает пресс-служба полиции.


Рано утром 21 апреля сотни евреев пришли к Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы воспользоваться последней возможностью посетить Храмовую гору до того, как вступит в силу решение премьер-министра Нафтали Беннета о запрете евреям посещать гору до окончания месяца Рамадан (1 мая).

Несмотря на беспорядки, визиты евреев продолжаются. Некоторые публикуют в социальных сетях видеозаписи происходящего в настоящий момент. "Мы слышим как запускают петарды, как в мечетях продолжают проповеди, и полиция ничего не делает, только наблюдает. У меня нет претензий к полиции и к нынешнему правительству. Эта ситуация царит на Храмовой горе на протяжении лет", – сказал в своем прямом эфире в социальной сети Facebook пользователь Ирам.

Визиты евреев на Храмовую гору продолжатся до 11 утра.

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Возобновились беспорядки на Храмовой горе

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