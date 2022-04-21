Морская полиция эвакуировала двух пострадавших с загоревшейся яхты в Средиземном море
Патруль морской полиции Израиля эвакуировал двух человек, пострадавших в результате пожара на яхте, крейсировавшей в Средиземном море у побережья Ашкелона.
Пострадавшие были доставлены на яхтенную стоянку в Ашкелоне, где медики службы скорой помощи МАДА оказали им первую помощь и доставили в больницу.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, состояние второго пострадавшего – легкое.
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