Морская полиция эвакуировала двух пострадавших с загоревшейся яхты в Средиземном море

Патруль морской полиции Израиля эвакуировал двух человек, пострадавших в результате пожара на яхте, крейсировавшей в Средиземном море у побережья Ашкелона.

Пострадавшие были доставлены на яхтенную стоянку в Ашкелоне, где медики службы скорой помощи МАДА оказали им первую помощь и доставили в больницу.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, состояние второго пострадавшего – легкое.