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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 08:14

Морская полиция эвакуировала двух пострадавших с загоревшейся яхты в Средиземном море

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Морская полиция эвакуировала двух пострадавших с загоревшейся яхты в Средиземном море

Патруль морской полиции Израиля эвакуировал двух человек, пострадавших в результате пожара на яхте, крейсировавшей в Средиземном море у побережья Ашкелона.

Пострадавшие были доставлены на яхтенную стоянку в Ашкелоне, где медики службы скорой помощи МАДА оказали им первую помощь и доставили в больницу.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, состояние второго пострадавшего – легкое.

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