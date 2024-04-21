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Израиль

В Беэр-Шеве в результате взрыва в легковом автомобиле пострадали два человека

время публикации: 21 апреля 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 19:38
В Беэр-Шеве в результате взрыва в легковом автомобиле пострадали два человека
Пресс-служба МАДА

На улице Шлошет Бней Эйн-Харод в Беэр-Шеве произошел взрыв в легковом автомобиле. В результате этого происшествия пострадали два человека, состояние одного из пострадавших тяжелое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что тяжелые ожоги получила женщина примерно 20 лет. Находившейся с ней в машине мужчина получил легкий ожог руки. Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока".

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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