В больнице скончался майор Дор Зимель, получивший ранение в результате атаки БПЛА в Араб аль-Арамшэ

Разрешено к публикации: в больнице от полученных ранений умер майор резерва Дор Зимель, 27 лет, из Эвен Йегуды, заместитель командира роты 8103-го батальона бригады "Эциони". Он был тяжело ранен в результате атаки БПЛА 17 апреля в районе Араб аль-Арамшэ.

Дор Зимель будет похоронен в понедельник, 22 апреля, в 12:00, на кладбище в Эвен Йегуде.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 260 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 605 военнослужащих ЦАХАЛа.