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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 21 апреля: удары по целям в центре сектора

время публикации: 21 апреля 2024 г., 06:30 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 06:35
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 21 апреля: удары по целям в центре сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 21 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора, а также о боевых действиях на окраинах города Газа.

На севере сектора: силы ЦАХАЛа действовали на восточной окраине города Газа и на западной окраине города Газа.

В центре сектора: сообщалось об интенсивной стрельбе к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аз-Захраа и Аль-Муграка; силы ЦАХАЛа действовали в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в центральной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал о восьми убитых (мужчина, пять детей, две женщины) в результате удара ЦАХАЛа по двум домам в Рафахе. Удары были нанесены накануне вечером.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 21 апреля.

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