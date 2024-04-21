Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 21 апреля: удары по целям в центре сектора

В ночь на 21 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора, а также о боевых действиях на окраинах города Газа.

На севере сектора: силы ЦАХАЛа действовали на восточной окраине города Газа и на западной окраине города Газа.

В центре сектора: сообщалось об интенсивной стрельбе к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аз-Захраа и Аль-Муграка; силы ЦАХАЛа действовали в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в центральной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал о восьми убитых (мужчина, пять детей, две женщины) в результате удара ЦАХАЛа по двум домам в Рафахе. Удары были нанесены накануне вечером.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 21 апреля.