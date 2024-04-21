Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 21 апреля, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен слабый дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 12-21 градусов, в Тель-Авиве – 17-23, в Хайфе – 18-20, в Эйлате – 20-33, в Беэр-Шеве – 14-25, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 22-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-23, в Ариэле – 13-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-26, на Голанских высотах – 13-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 80-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры, солнечно. Во вторник – значительное повышение температуры, переменная облачность. В среду-четверг – резкое повышение температуры, очень жарко. В пятницу жара спадет, но температура будет выше среднесезонной.