Пресс-секретарь ЦАХАЛа: на время праздника Управление тылом оставило инструкции без изменений

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари провел брифинг, уделив основное внимание подготовке сил безопасности к празднику Песах.

Даниэль Хагари сказал, что на время праздника Управление тылом оставляет инструкции для населения без изменений.

"Силы ЦАХАЛа развернуты вдоль всех границ Израиля. Даже во время праздника надо быть бдительными и выполнять указания Управления тылом", – сказал Хагари.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает попытки вернуть домой похищенных и удерживаемых в секторе Газы израильтян. "Если похищенные нас слышат, я хочу сказать им: мы будем сражаться до тех пор, пока вы не вернетесь домой".

Касаясь ситуации на северных границах, Даниэль Хагари сказал: "Мы полны решимости нанести удар по "Хизбалле" и отодвинуть ее на север, что позволит жителям приграничных населенных пунктов вернуться в свои дома".