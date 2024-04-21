x
21 апреля 2024
|
последняя новость: 20:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 апреля 2024
|
21 апреля 2024
|
последняя новость: 20:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: на время праздника Управление тылом оставило инструкции без изменений

время публикации: 21 апреля 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 20:58
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари провел брифинг, уделив основное внимание подготовке сил безопасности к празднику Песах.

Даниэль Хагари сказал, что на время праздника Управление тылом оставляет инструкции для населения без изменений.

"Силы ЦАХАЛа развернуты вдоль всех границ Израиля. Даже во время праздника надо быть бдительными и выполнять указания Управления тылом", – сказал Хагари.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает попытки вернуть домой похищенных и удерживаемых в секторе Газы израильтян. "Если похищенные нас слышат, я хочу сказать им: мы будем сражаться до тех пор, пока вы не вернетесь домой".

Касаясь ситуации на северных границах, Даниэль Хагари сказал: "Мы полны решимости нанести удар по "Хизбалле" и отодвинуть ее на север, что позволит жителям приграничных населенных пунктов вернуться в свои дома".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2024

198-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

10-я трасса около границы с Египтом будет закрыта в период Песаха