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Израиль

Начальник Генштаба одобрил продолжение боевых действий в южном военном округе

время публикации: 21 апреля 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 20:09
Начальник Генштаба одобрил продолжение боевых действий в южном военном округе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 21 апреля, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци а-Леви одобрил план продолжения военных действий в южном военном округе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в совещании принимали участие командующий южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры.

Вечером 21 апреля Биньямин Нетаниягу собрал заседание "узкого" кабинета по ведению войны. По информации телеканала "Кан-11", заседание посвящено теме освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газы, за счет усиления военного давления на ХАМАС.

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