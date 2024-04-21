Начальник Генштаба одобрил продолжение боевых действий в южном военном округе
время публикации: 21 апреля 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 20:09
В воскресенье, 21 апреля, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци а-Леви одобрил план продолжения военных действий в южном военном округе.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в совещании принимали участие командующий южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры.
Вечером 21 апреля Биньямин Нетаниягу собрал заседание "узкого" кабинета по ведению войны. По информации телеканала "Кан-11", заседание посвящено теме освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газы, за счет усиления военного давления на ХАМАС.