Попытка теракта в районе Хеврона: двое нападавших нейтрализованы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о поступлении информации о стрельбе в районе перекрестка Бейт-Эйнун на 60-й трассе недалеко от Хеврона.

Позднее стало известно, что была нейтрализована попытка двух террористов напасть на военнослужащих ЦАХАЛа.

Судя по имеющимся данным, у одного из нападавших было огнестрельное оружие, у другого – нож.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала снимок оружия одного из террористов – это самодельный вариант пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло").

ЦАХАЛ сообщает, что сначала один террорист напал на военнослужащих с ножом. После того, как он был застрелен, другой террорист открыл огонь по солдатам, и тоже был ликвидирован ответным огнем.