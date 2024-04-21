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Израиль

Попытка теракта в районе Хеврона: двое нападавших нейтрализованы

время публикации: 21 апреля 2024 г., 07:25 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 08:19
Подозрение на теракт в районе Хеврона
Nasser Ishtayeh/Flash90
Оружие одного из террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о поступлении информации о стрельбе в районе перекрестка Бейт-Эйнун на 60-й трассе недалеко от Хеврона.

Позднее стало известно, что была нейтрализована попытка двух террористов напасть на военнослужащих ЦАХАЛа.

Судя по имеющимся данным, у одного из нападавших было огнестрельное оружие, у другого – нож.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала снимок оружия одного из террористов – это самодельный вариант пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло").

ЦАХАЛ сообщает, что сначала один террорист напал на военнослужащих с ножом. После того, как он был застрелен, другой террорист открыл огонь по солдатам, и тоже был ликвидирован ответным огнем.

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