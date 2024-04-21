МИД Израиля вызвал "на ковер" послов стран, голосовавших за признание государства Палестина
время публикации: 21 апреля 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 07:12
Министерство иностранных дел Израиля вызвало для выражения протеста послов Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словении и Эквадора.
Эти страны, входящие в Совет безопасности ООН, проголосовали в минувшую пятницу за предоставление Палестине полноправного членства в ООН.
Согласно пресс-службе МИДа, послам будет заявлено, что позиция их стран является "наградой за террор".
Напомним, что 12 членов Совбеза проголосовали за принятие Палестины в ООН, Великобритания и Швейцария воздержались, однако в итоге США наложили вето.