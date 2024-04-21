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Израиль

МИД Израиля вызвал "на ковер" послов стран, голосовавших за признание государства Палестина

время публикации: 21 апреля 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 07:12
МИД Израиля вызвал "на ковер" послов стран, голосовавших за признание государства Палестина
Фото NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел Израиля вызвало для выражения протеста послов Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словении и Эквадора.

Эти страны, входящие в Совет безопасности ООН, проголосовали в минувшую пятницу за предоставление Палестине полноправного членства в ООН.

Согласно пресс-службе МИДа, послам будет заявлено, что позиция их стран является "наградой за террор".

Напомним, что 12 членов Совбеза проголосовали за принятие Палестины в ООН, Великобритания и Швейцария воздержались, однако в итоге США наложили вето.

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