МИД Израиля вызвал "на ковер" послов стран, голосовавших за признание государства Палестина

Министерство иностранных дел Израиля вызвало для выражения протеста послов Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словении и Эквадора.

Эти страны, входящие в Совет безопасности ООН, проголосовали в минувшую пятницу за предоставление Палестине полноправного членства в ООН.

Согласно пресс-службе МИДа, послам будет заявлено, что позиция их стран является "наградой за террор".

Напомним, что 12 членов Совбеза проголосовали за принятие Палестины в ООН, Великобритания и Швейцария воздержались, однако в итоге США наложили вето.