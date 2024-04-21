ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" в районе Кафр Кила. Видео
время публикации: 21 апреля 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 22:31
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ЦАХАЛа ликвидировали боевика, находившегося на территории военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Кафр Кила на юге Ливана.
Пресс-служба также опубликовала видео, на котором зафиксировано выполнение военно-воздушными силами поставленной задачи.
Отметим, что днем ранее, 20 апреля, на этом же объекте израильскими ВВС был уничтожен боевик "Хизбаллы".
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