ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" в районе Кафр Кила. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ЦАХАЛа ликвидировали боевика, находившегося на территории военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Кафр Кила на юге Ливана.

Пресс-служба также опубликовала видео, на котором зафиксировано выполнение военно-воздушными силами поставленной задачи.

Отметим, что днем ранее, 20 апреля, на этом же объекте израильскими ВВС был уничтожен боевик "Хизбаллы".