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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" в районе Кафр Кила. Видео

время публикации: 21 апреля 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 22:31
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста "Хизбаллы" в районе Кафр Кила
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ЦАХАЛа ликвидировали боевика, находившегося на территории военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Кафр Кила на юге Ливана.

Пресс-служба также опубликовала видео, на котором зафиксировано выполнение военно-воздушными силами поставленной задачи.

Отметим, что днем ранее, 20 апреля, на этом же объекте израильскими ВВС был уничтожен боевик "Хизбаллы".

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