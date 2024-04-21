Опрос "Мидгам": 68% израильтян не верят, что Израиль находится "в шаге от победы в Газе"

В воскресенье, 21 апреля, перед праздником Песах, телеканал "Кешет" опубликовал данные опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" во главе с Мано Гева.

По данным опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, голоса избирателей распределились бы следующим образом: самой большой фракцией Кнессета стала бы партия "Махане Мамлахти" – 30 мандатов, на втором месте "Ликуд" – 20 мандатов, на третьем месте "Еш Атид" – 15 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 11, ШАС – 8, "Оцма Иегудит" – 9, "Ционут Датит" – 7, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 4, "Авода" – 4.

Партия МЕРЕЦ и партия Гидеона Саара не преодолевают электоральный барьер и не проходят в Кнессет.

Блок противников Нетаниягу (без учета ХАДАШ-ТААЛ) получает 64 мандата, партии нынешней коалиции – 51.

Ситуация коренным образом может измениться, если на политической аренде появятся две новые партии: с одной стороны, умеренная правая партия, объединяющая бывшего главу правительства Нафтали Беннета, экс-главу "Мосада" Эли Коэна и Гидеона Саара, с другой – новая левая партия под руководством Яира Голана. В этом случае партия Беннета-Коэна-Саара получает 32 мандата, а "Махане Мамлахти" и "Ликуд" получают по 15 мандатов, партия во главе с Голаном – 9 мандатов, "Еш Атид" – 8.

При таком сценарии партия "Наш дом Израиль" теряет часть поддержки избирателей и получает 7 мандатов. "Оцма Йегудит" получает 8 мандатов, ШАС и "Яадут а-Тора" по 6 мандатов, "Ционут Датит" – 5 мандатов.

Во время опроса респондентам был задан вопрос, когда, на их взгляд, должны состояться парламентские выборы. 33% опрошенных считают, что выборы должны пройти до конца 2024 года, 30% полагают, что выборы надо проводить немедленно, и 33% – считают, что они должны проводиться в 2026 году.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 68% респондентов не верят заявлению Биньямина Нетаниягу, что Израиль находится в одном шаге от победы в секторе Газы. Лишь 16% верят в слова премьер-министра, и еще 16% отметили, что не имеют ответа на вопрос.