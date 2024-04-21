Десяти жителям Умм эль-Фахма предъявлены обвинения в рэкете, шантаже и похищении младенца

Прокуратура Северного округа передала в суд обвинительные заключения против десяти жителей Умм эль-Фахма из двух организованных преступных группировок, создавших незаконный бизнес по предоставлению кредитов под крупные проценты.

Для взимания долгов по кредитам обвиняемые прибегали к шантажу и угрозам, а в одном случае – похитили новорожденную дочь должника "в качестве залога возвращения ссуды", сообщает служба новостей N12.