Десяти жителям Умм эль-Фахма предъявлены обвинения в рэкете, шантаже и похищении младенца
время публикации: 21 апреля 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 07:43
Прокуратура Северного округа передала в суд обвинительные заключения против десяти жителей Умм эль-Фахма из двух организованных преступных группировок, создавших незаконный бизнес по предоставлению кредитов под крупные проценты.
Для взимания долгов по кредитам обвиняемые прибегали к шантажу и угрозам, а в одном случае – похитили новорожденную дочь должника "в качестве залога возвращения ссуды", сообщает служба новостей N12.