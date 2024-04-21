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Силы ЦАХАЛа в ночь на 21 апреля действовали в районах Хеврона, Бейт-Лехема, Шхема, Рамаллы

время публикации: 21 апреля 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 06:44
Силы ЦАХАЛа в ночь на 21 апреля действовали в районах Хеврона, Бейт-Лехема, Шхема, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 апреля действовали в Хевроне и около Хеврона (в Дуре, Умм Ласфе, Аль-Аррубе, Байт-Уммаре), в Бейт-Лехеме и Байт-Сахуре, в Шхеме и около Шхема (в Бурке, Думе), около Рамаллы (в Байт-Сире, Бир-Зейте, Атаре, Харбате Бани Харифе), около Калькилии (в Аззуне).

Происходили столкновения.

Палестинский "Красный Полумесяц" сообщал, что в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, продолжают находить тела убитых боевиков после атак ЦАХАЛа.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 апреля.

Пограничная полиция действовала в Ар-Раме, на северной окраине Иерусалима.

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