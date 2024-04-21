Стрельба в Сахнине: один человек убит и один ранен
время публикации: 21 апреля 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 19:49
В Сахнине из огнестрельного оружия убит мужчина примерно 20 лет. Его смерть парамедики "Маген Давид Адом" констатировали на месте происшествия.
В этом инциденте тяжело ранен еще один мужчина. По оценкам парамедиков, раненому около 34 лет. Он доставлен на реанимационном автомобиле в больницу в Нагарии.
На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты.
Из пресс-службы правоохранительных органов передали, что, по данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.
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