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Израиль

На блокпосту нейтрализована арабка, напавшая на солдат с ножом

время публикации: 21 апреля 2024 г., 15:45 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 15:52
На блокпосту нейтрализована арабка, напавшая на солдат с ножом
Wisam Hashlamoun/Flash90

Днем 21 апреля около Хамры, на блокпосту на границе Иорданской долины и восточной Самарии арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на военнослужащих.

Нападавшая нейтрализована.

Пострадавших среди израильских солдат нет.

Это второй подобный инцидент за сегодняшний день. Ранее, утром 21 апреля, в районе перекрестка Бейт-Эйнун на 60-й трассе недалеко от Хеврона были застрелены двое террористов, напавших на солдат с ножом и пистолетом-пулеметом.

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