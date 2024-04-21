На блокпосту нейтрализована арабка, напавшая на солдат с ножом

Днем 21 апреля около Хамры, на блокпосту на границе Иорданской долины и восточной Самарии арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на военнослужащих.

Нападавшая нейтрализована.

Пострадавших среди израильских солдат нет.

Это второй подобный инцидент за сегодняшний день. Ранее, утром 21 апреля, в районе перекрестка Бейт-Эйнун на 60-й трассе недалеко от Хеврона были застрелены двое террористов, напавших на солдат с ножом и пистолетом-пулеметом.